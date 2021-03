Gainey Capital Corp.: Namensänderung zu Masivo Silver Corp.

Gainey Capital Corp. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 11. März 2021 seinen Namen von "Gainey Capital Corp." in " Masivo Silver Corp. " ändern wird.Die neue CUSIP für die Aktien des Unternehmens wird 57480R109 lauten und die neue ISIN-Nummer CA57480R1091.Mit der Markteröffnung am morgigen Donnerstag werden die Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange unter dem Namen Masivo Silver Corp. gehandelt. Das Tickersymbol des Unternehmens ändert sich zu "MASS" (bisher: "GNC").© Redaktion MinenPortal.de