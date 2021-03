Mark Matthews - Gold jetzt im Kaufbereich

Mark Matthews, Managing Director bei Julius Baer, erklärt in einem Artikel auf economictimes.indiatimes.com , dass es jetzt eine gute Idee sein könnte, Gold zu kaufen.Das Edelmetall habe zuletzt Preisrückgänge verzeichnet, da gemeinhin mit einem Ende der Corona-Pandemie gerechnet werde. Historisch biete Gold einen einzigartigen Schutz in Krisenzeiten. Aktuell könnte das gelbe Metall sich dem Niveau von 1.600 USD nähern, um dort einen Boden zu bilden.Matthews erklärt: "Ich bin der Meinung, dass der Goldpreis seinen Tiefpunkt bei etwa 1.600 $ erreichen könnte und es wäre gut, jetzt mit dem Kauf von Gold zu beginnen, wenn man noch keines besitzt. Der Grund dafür ist, dass die Zentralbanken der Welt immer noch eine lockere Politik verfolgen und die Regierungen in der westlichen Welt beginnen, eine Menge fiskalischer Stimulierungen vorzunehmen. Gold ist ein geheimnisvolles Metall, aber es ist jetzt im Kaufbereich."© Redaktion GoldSeiten.de