Greenland Resources: Finanzierung per vorgeschlagener vermittelter Privatplatzierung

TORONTO, 10. März 2021 - Greenland Resources Inc. ("Greenland Resources" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Cannacord Genuity Corp. und PowerOne Capital Markets Ltd. als Lead Agents und Co-Konsortialführer (die "Lead Agents") abgeschlossen hat, in eigenem Namen und im Namen eines Konsortiums von Vertretern, darunter Haywood Securities Inc., die von den Lead Agents bestimmt werden (zusammen mit dem Lead Agent die "Agents"), dies in Verbindung mit einer Best-Efforts-Privatplatzierung von bis zu 20.000.000 Anteilen des Unternehmens (die "Anteile") zu einem Preis von 0,35 Kanadische Dollar je Anteil (der "Ausgabepreis") für Bruttoerlöse von bis zu 7.000.000 Kanadische Dollar (das "Angebot").Der Vorsitzende von Greenland, Dr. Ruben Shiffman, sagte dazu: "Die Finanzierung wird dazu beitragen, unser erstklassiges Climax-Molybdänprojekt in Bezug auf Genehmigung und Aktualisierung der Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Dies kommt zur rechten Zeit, da sich folgende Ereignisse zu Gunsten unseres Projekts verdichten: positive Konsensmeinung zur Nachfrage nach Industriemetallen; die Weltbank bezeichnete Molybdän kürzlich als ein wichtiges Mineral, das in allen Technologien der kommenden grünen Energiewende zum Einsatz kommen wird; eine EU-Initiative zur Sicherung von Rohstoffen für die grüne Energiewende in der EU durch ERMA; die EU verbraucht derzeit 25 % des weltweiten Molybdänangebots, verfügt über keine eigene Produktion und wird angesichts der europäischen Green-Deal-Initiative mehr Molybdän verwenden; unser Projekt ist in der Lage, in den nächsten Jahrzehnten fast 30 % des EU-Bedarfs an sehr sauberem, hochwertigem Molybdän sicherzustellen; China wurde im vergangenen Jahr zu einem bedeutenden und beispiellosen Nettoimporteur von Molybdän, was die weltweite Versorgungslage unsicher machte; die Stahlindustrie der EU trägt heute zu etwa 18 % des BIP der EU bei - und für Stahl wird Molybdän benötigt. Das Projekt kann für Grönland in Bezug auf Arbeitslosigkeit und Steueraufkommen äußerst nützlich sein."Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine ""Stammaktie") und der Hälfte eines Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder komplette Optionsschein ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein kann zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Optionsaktie") zu einem Preis von 0,60 Kanadische Dollar pro Optionsaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Die Lead Agents haben die Option (die "Agents-Option"), bis zu 3.000.000 zusätzliche Anteile zum Ausgabepreis zum Verkauf anzubieten, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 1.050.000 Kanadische Dollar zu erzielen. Die Agents-Option kann jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für Tätigkeiten hinsichtlich technischer Machbarkeit, für Genehmigungen und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.Die unter dem Angebot zu begebenden Wertpapiere werden in Form einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas und in den vom Unternehmen bestimmten anderen Ländern angeboten, jeweils gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen auf Basis der geltenden Wertpapiergesetze. Der Abschluss des Angebots (der "Abschluss") erfolgt voraussichtlich am oder um den 26. März 2021 und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die im Rahmen des Angebots zu begebenden Anteile haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss.Die hier beschriebenen Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder einem bundesstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen dementsprechend nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapieranforderungen oder aufgrund von Ausnahmen von diesen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land dar.Das Malmbjerg-Projekt umfasst ein reines Climax-Molybdänmineralvorkommen mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 247,1 Millionen Tonnen bei 0,180 % MoS2 für 266 Millionen kg enthaltenem Molybdänmetall (RPA, 2018). Das Projekt befindet sich innerhalb der exklusiven Mineralienlizenz MEL 2018/11, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, im östlichen Teil der Mitte Grönlands, ca. 30 km von der Küste entfernt und ca. 600 km nordwestlich von Island. Die im Malmbjerg-Erzkörper enthaltenen Molybdänarten ergeben ein sauberes Molybdänitkonzentrat mit sehr wenigen schädlichen Elementen, während die Hauptverarbeitungskomponente Wasser ist. Daher wird davon ausgegangen, dass es nur eine geringe bis gar keine Kontamination der umgebenden Oberfläche, der hydrologischen Umgebung und der Abraumhalde geben wird.Die Gesellschaft kooperierte ausgiebig mit mehreren erstklassigen Ingenieurbüros mit der Absicht, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern. Zur Optimierung des Investitionsaufwands schlug das Unternehmen ein innovatives technisches Konzept für seinen Tagebaubetrieb vor, bei dem die gesamte Infrastruktur für die Erzaufbereitung und die unterstützenden Strukturen im Ausland errichtet und auf Lastschiffen zu einem natürlichen Tiefseehafen in der Nähe des Projektgeländes transportiert werden sollen. Zudem analysiert das Unternehmen auch die Vorkonzentrationstechnologie mit dem Ziel, den Investitionsaufwand und die Betriebskosten des Projekts zu reduzieren. In Bezug auf die Optimierung der Mineralressourcen arbeitet das Unternehmen mit dem Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) zusammen, um die Folgen der Gletscherablation besser zu verstehen und möglicherweise die Mineralressourcenschätzung zu Malmbjerg zu erhöhen. Die Schlussfolgerung ist, dass die Gletscherablation für das Projekt günstig ist. Viele Bohrlöcher, die unter den beiden die Lagerstätte umgebenden Gletschern gebohrt wurden, zeigten eine signifikante Mineralisierung und werden nun freigelegt und tragen zur Erhöhung der aktuellen Mineralressourcenschätzung bei. Darüber hinaus beauftragte das Unternehmen GEUS mit einer zukünftigen Ablationsstudie zu Malmbjerg für 2028-2048. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich Malmbjerg in diesem Zeitraum vertikal um etwa 30 Meter weiter zurückziehen und dabei in den kommenden Jahren eine signifikante bekannte abbaubare Molybdänmineralisierung freilegen könnte.Das Unternehmen hat kürzlich die Vorbesprechungsphase für die Bedingungen der Umwelt- (Environmental Impact Assessment) und Sozialverträglichkeit (Social Impact Assessment) abgeschlossen - zwei Schlüsseldokumente, die für den Erhalt einer Abbaulizenz in Grönland erforderlich sind - und arbeitet an den nächsten Schritten. Das Unternehmen beabsichtigt, im Sommer 2021 Feldarbeiten in Grönland durchzuführen, um die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Machbarkeitsstudie voranzutreiben.Herr Jim Steel BSc, MBA, P.Geo., Director von Greenland Resources und "Qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die technischen Angaben dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Die Mineralressourcenschätzung wurde von Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) in Toronto, Kanada, mit einem Datum des Inkrafttretens vom 22. November 2018 im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Mineral Resource Estimate for the Malmbjerg Deposit, Greenland" (der "Technische Bericht") gemäß NI 43-101 erstellt. Weitere Informationen, auch hinsichtlich der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die in Bezug auf die Schätzung der Mineralressourcen verwendet wurden, finden Sie im technischen Bericht, der im SEDAR-Profil des Unternehmens zur Verfügung steht. Greenland Resources ist ein berichtspflichtiger kanadischer Emittent, der von der Ontario Securities Commission beaufsichtigt wird und sich auf die Erschließung seines erstklassigen reinen Climax-Molybdänvorkommens im Zentralosten Grönlands konzentriert. Das Molybdänvorkommen von Malmbjerg hat gemessene und angezeigte Ressourcen von 247,1 Millionen Tonnen bei 0,180 % MoS2 für 266 Millionen kg enthaltenem Molybdänmetall (RPA, 2018). Das Projekt profitiert von einer von Wardrop (jetzt Tetra Tech) erstellten Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2008, einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (SRK, 2007) und verfügt über eine frühere Nutzungslizenz, die 2009 erteilt wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto wird von einem Managementteam geleitet, das eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie und auf den Kapitalmärkten vorweisen kann. Ruben Shiffman, PhD, Executive Chairman, President
Keith Minty, P.Eng, MBA, Engineering and Project Management
Jim Steel, P.Geo, MBA, Exploration and Mining Geology
Nauja Bianco, M.Pol.Sci., Public and Community Relations
Gary Anstey, Investor Relations
Hauptsitz: Suite 1410, 181 University Av. Toronto, Ontario, Kanada M5H 3M7
Telefon: +1 647 273 9913
Website: www.greenlandresources.ca 