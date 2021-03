Ein Boden oder der Boden in COMEX-Gold?

Es gibt viele Signale, die wir in unserer Suche nach dem Boden der siebenmonatigen Konsolidierung des COMEX-Goldes nutzen können. Lassen Sie uns diese heute genauer betrachten. Zuerst sollten wir beachten, dass die aktuelle Konsolidierung, wenn auch lang und zermürbend, nur eine einfache Basis- und Wimpel-Phase in langfristigen Charts ist. Während die vergangenen Monate zwar nicht sonderlich spaßig waren, bleibt der langfristige Hintergrund sehr solide und prognostiziert Gewinne von mindestens 2.300 Dollar je Unze in der nächsten Aufwärtsphase.Im Tageschart sehen wir, wie der Preis vom 1.680-Dollar-Niveau, das von April bis Juni 2020 als starke Unterstützung diente, abgeprallt ist. Ebenfalls ist zu beachten, dass 1.780 Dollar als stabiler Widerstand während derselben Zeitspanne diente. Jede entschiedene Entwicklung zurück über 1.780 Dollar und die lilafarbene Linie sollte andeuten, dass der Boden erreicht wurde.Was sollten wir bei unserer Suche nach dem Boden und der Preiswende noch bedenken? Nun, zuerst sollten wir uns immer der Positionierung innerhalb des Commitments-of-Traders-Bericht bewusst sein. Zum 2. März waren die großen Spekulanten in COMEX-Gold mit nur 189.638 Kontrakten Netto-Long. Das ist ihre kleinste Netto-Position seit die Umfrage am 11. Juni 2019 begann - wenige Tage vor dem FOMC-Treffen im Juni 2019, als die Fed formal den Kurs änderte und anfing, den Leitzins zu senken. COMEX-Gold wurde an diesem Tag nahe 1.320 Dollar gehandelt und begann dann bis August einen Breakout auf 1.550; eine Entwicklung, die viele überraschte.Als nächstes sollten wir einen Blick auf den monatlichen Bank-Participation-Bericht werfen. Dieser Bericht fasst die Positionen der Banken zusammen, die im Handel mit COMEX-Gold am aktivsten sind. Mit einer Netto-Position von 122.816 Kontrakten Short stellt dies die kleinste, gemeinsame Short-Position dar, seit der Bericht am 7. Mai 2019 eingeführt wurde.Lassen Sie uns außerdem, auf täglicher Basis, die Spread zwischen dem Frontmonat-Futureskontrakt und dem Spotpreis betrachten. In einer normalen Situation befänden sich diese beiden Preise in "Contango," bei dem der Futurespreis etwas über dem Spotpreis liegt. Derzeit befinden sich diese Preise jedoch in "Backwardation," bei der die Futurespreise unter dem Spotpreis liegen. Siehe unten:Die Tatsache, dass diese Backwardation schon seit mehr als eine Woche stattfindet, ist ein Zeichen für heftige, unbarmherzige Bank- und HFT-Verkäufe am COMEX-Derivatmarkt - die Art, die man bei einem kapitulierenden Boden beobachten kann. Wenn der Preis sich letztlich wieder nach oben bewegt, dann wird sich auch diese Situation umkehren und ein Contango zurückkehren. Wie Sie sehen können, war dies bisher nicht der Fall.Doch wenn es endlich soweit ist, dann werden wir sehr wahrscheinlich den Boden dieser aktuellen Konsolidierungsphase verzeichnet haben. Haben wir also einen Boden verzeichnet? Ja. Doch haben wir den Boden verzeichnet? Vielleicht, doch angesichts all der Trendveränderungen kann man nur im Nachhinein wirklich sicher sein. Währenddessen sollten wir einfach alle ein Auge darauf behalten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 10. März 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.