Jüngste Entwicklung der Bestände des SPDR Gold Trust

Nachdem der SPDR Gold Trust in den vergangenen Wochen kontinuierlich Abflüsse verzeichnet hatte, ergab sich auch in den letzten sieben Tagen erneut ein deutliches Minus – und zwar von insgesamt 22,15 Tonnen.Während sich die Bestände am Mittwoch letzter Woche noch auf 1.082,38 Tonnen des gelben Metalls beliefen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Mittwoch Bestände von aktuell 1.060,23 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 3. März: 1.082,38 t• 4. März: 1.078,30 t• 5. März: 1.069,26 t• 8. März: 1.063,43 t• 9. März: 1.061,98 t• 10. März: 1.060,23 t© Redaktion GoldSeiten.de