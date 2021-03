Aguila American Gold schließt Studie zum Goldprojekt Wusa ab und gibt ein Explorationsupdate

Vancouver, 11. März 2021 - Aguila American Gold Ltd. (Aguila" oder das Unternehmen") (TSX-V: AGL) (OTC: AGLAF) (WKN: A2DR6E) freut sich, den Abschluss einer Fernerkundungsstudie für das Goldprojekt WUSA im südlichen Oregon bekanntzugeben. Diese Arbeiten erstellten einen Struktur-, Geologie- und Explorationsplan in einem bisher für das Projekt nicht verfügbaren Ausmaß. Die Studie verarbeitete und interpretierte verschiedene Satelliten-Datensätze zur Festlegung direkter Ziele basierend auf Alterierungssignaturen und indirekter Ziele basierend auf domalen und strukturellen Gegebenheiten.Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass es gemäß der am 5. August 2020 unterzeichneten Vereinbarung aufgrund der bisher geleisteten Zahlungen für Ausgaben, Bohrungsmeter und Landbesitzer eine Beteiligung von 51% am Goldprojekt erwarb.Wir erwarten derzeit die ersten Ergebnisse des Unternehmens aus dem Projekt Scorpion-Cinnabar und haben durch diese regionale auf Edelmetalle abzielende Studie unser Verständnis für das Goldprojekt WUSA erheblich verbessert, erklärte Herr Mark Saxon, Präsident und CEO. Obwohl wir aufgrund der COVID-19-Abstandsregeln und einer sehr geschäftigen Goldindustrie in Nordamerika länger als erwartet auf Ergebnisse von Bohruntersuchungen warten müssen, bleiben wir optimistisch in Bezug auf das lokale und regionale Potenzial von WUSA. Wir haben die erste Tranche des Projektkapitals erhalten und beginnen nun mit den Arbeiten für die Saison 2021.Die Fernerkundungsstudie integrierte eine Reihe regionaler Datensätze mit der Absicht, Goldmineralisierungen in den Konzessionen Walker Creek und Scorpion-Cinnabar zu priorisieren und neue Ziele zu identifizieren. Sobald Daten aus dem Bohrprogramm vom Herbst 2020 zur Verfügung stehen, werden diese zu einem besseren Verständnis des Projekts integriert werden.ASTER-, Sentinel-2 super spektral-, Lidar- und NASAs STRM digitale Erhebungsdaten wurden zur Identifizierung direkter Ziele basierend auf Alterierungssignaturen und indirekter Ziele basierend auf domalen und strukturellen Gegebenheiten verarbeitet. Das Goldprojekt WUSA umfasst mehr als 70.000 Hektar. Es wurde jedoch ein viermal größeres Gebiet als Umfeld und zur Identifizierung regionaler Potenziale untersucht. Da die Land- und Mineralrechte für das Goldprojekt WUSA von nur einem Landbesitzer gehalten werden, und seit über 150 Jahren keine nennenswerte Exploration durchgeführt wurde, liegen nur sehr wenige historische Explorationsdaten vor, und diese Studie vermittelt das benötigte regionale Verständnis.Die Studie hat Zonen gemischter Alterierung identifiziert, was auf epithermale Flüssigkeiten und Zonen struktureller Komplexität, die einen vulkanischen/vulkaniklastischen Block durchziehen, hinweist. Domale Eigenschaften lassen flache, verdeckte synvulkanische Einschlüsse, die häufig mit epithermaler Goldmineralisierung verbunden sind, vermuten. Diese Gebiete werden mit bestehenden geochemischen Daten integriert werden und sind Ziel einer umgehenden Nachuntersuchung an der Oberfläche.Aguila wird die Feldsaison 2021 in WUSA im März mit semi-regionalen Boden- und Flusssedimentproben beginnen. Die Testergebnisse des Bohrprogramms vom Herbst 2020 werden in die Projektplanung einbezogen werden, sobald sie zur Verfügung stehen. Das Programm 2021 wird Felduntersuchungen und Prüfungen von Alterierungs- und Strukturzielen, sowie Kartierung und Probenahme in der Konzession Walter Creek beinhalten.Scorpion-Cinnabar ist ein Mineralisierungssystem geringer Sulfidierung, das von einer geochemischen Gold-in-Boden-Anomalie über ein 2,2 Kilometer langes und 400 Meter breites Gebiet definiert wird. Über 1200 Bodenproben wurden aus hoch säurehaltigem vulkanischem und vulkanoklastischem Gestein entnommen. Gold in Boden reichte von unter der Nachweisgrenze (3 ppb Au) bis zu 5,51 g/t Au mit 91 Proben von mehr als 0,1 g/t Au. Die Konzession liegt nur 1,8 Kilometer südlich der historischen Quecksilbermine Black Butte und liefert starke Hinweise auf eine potenzielle epithermale Mineralisierung. Ein im Jahr 2018 in Scorpion ausgeführtes Bohrloch durchschnitt 0,6 Meter @ 3,25 g/t Au, 27,3 g/t Ag, 6680 ppm As, 485 ppm Sb, 2.8 ppm Te aus 21,3 Metern. Aguila bohrte bis Dezember 2020 4 Bohrlöcher, deren Ergebnisse erwartet werden.Walker Creek ist eine epithermale Alterierung des hochgradigen Maartyps mit geringer Sulfidierung über eine Fläche von mehr als 3 Quadratkilometern. 10 vertikale RC-Löcher, die Goldanomalien einschließlich 12,2 Meter @ 1,41 g/t Au ergaben, wurden in den frühen 1990er Jahren gebohrt. Im Anschluss an die Bohrung wurden keine weiteren Arbeiten ausgeführt.Die Kaskadenkette in Oregon ist von dazwischenliegendem bis felsischem Vulkan- und vulkanoklastischem Gestein aus dem Eozän bis Holozän unterzogen, das am westlichen Rand von Nordamerika hervorbrach. Direkt neben dem Projekt WUSA liegt ein stark mineralisierter Bezirk, der zahlreiche Minerallagerstätten enthält, darunter auch polymetallische Gänge (Bohemia, ein 1858 entdecktes Goldrauschgebiet) und historische Quecksilberminen vom Typ heiße Quellen. Im Gebiet, das Gegenstand der Option ist, findet immer noch Flussgoldabbau statt.Der qualifizierte Sachverständige für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und bestätigt. 