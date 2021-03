Öl-Brent attackiert das Level von 70,00 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent erreichte unlängst bereits den Widerstand sowie die runde Marke von 70,00 USD. Im Anschluss konsolidierte es kurzfristig und scheint zeitnah eine neuerliche Attacke starten zu wollen. Oberhalb von 70,00 USD entfaltet sich direkt weiteres Potenzial bis zum Hoch vom Oktober 2018 bei 85,62 USD. Die Rally der vergangenen Monate scheint sich dementsprechend weiter fortsetzen zu wollen. Saisonal wird dieser mögliche Ausbruch ebenfalls getragen, da bis zum Sommer genereller Aufwind unter saisonaler Preisbewegung herrscht.Ein Rückgang unter das bisherige Monatstief bei 62,38 USD, könnte hingegen eine größere Konsolidierung nach sich ziehen. Insbesondere das Scheitern am Widerstand sowie der Rückgang unter die gegenwärtig gebrochene Abwärtstrendlinie dürften für Ernüchterung sorgen könne. Abgaben bis zur Unterstützung bei rund 45,00 USD könnten dabei durchaus erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.