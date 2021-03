Kingman Minerals schließt Bohrloch MH-03 bei 105,5 m in Minengebiet Rosebud erfolgreich ab und durchschneidet 2 Erzgänge

Vancouver, 12. März 2021 - Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Bohrloch MH-03 abgeschlossen hat, das in einem Winkel von minus 60 Grad gebohrt wurde und eine Tiefe von 346 Fuß (105,5 Meter) erreichte. Es wurde durch 272 Fuß (82,9 Meter) des Quarz-Diorit-Gneises gebohrt, der das Nebengestein in dieser Region ist. Anschließend drang es in eine kurze, nur zwei Fuß lange Zone mit Sulfid-Erzschnüren ein, bevor es einen Hohlraum erreichte. Beim Hohlraum handelt es sich vermutlich um einen Teil der alten Grubenbaue der Mine Rosebud, die auf den historischen Karten oder Querschnitten nicht dargestellt sind. Die Bohrer konnten das Kernbohrloch auf der anderen Seite des Hohlraums fortsetzen und durchteuften 37 Fuß (11,3 Meter) des Rhyolithganges. Das Bohrloch stieß anschließend auf alterierten Rhyolith und Diorit auf neun Fuß (2,7 Meter) zwischen 315 und 324 Fuß. Diese alterierte Zone ist vermutlich der zweite Erzgang (West), der in historischen Berichten beschrieben wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57242/KGS-MH03CompleteNR(03.12.21)_dePRcom.001.jpegAbb. 1: Diabas mit markanter hydrothermaler Alteration (hellgrün-grau + Oxidation) gegen eine Rhyolithintrusion in Bohrloch MH-03Die Gesteinsarten, die Struktur und die Alterationsmuster, die in MH-03 beobachtet wurden, stimmen weitestgehend mit jenen überein, die in früheren Bohrberichten und Untertagekarten beschrieben wurden. MH-03 bestätigt weiterhin die historischen Beschreibungen von zwei Erzgangstrukturen, die durch einen Rhyolithgang voneinander getrennt sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57242/KGS-MH03CompleteNR(03.12.21)_dePRcom.002.jpegAbb. 2: Abtragungsprotokoll von MH-03, das den Durchschnitt von zwei mineralisierten Erzgängen und einem Rhyolithgang zeigtDas Vorkommen der Erzgänge an ihren projizierten Standorten ist unglaublich vielversprechend. Bis dato waren wir mit den verfügbaren (obgleich historischen) Informationen sowie den Informationen von unseren vorangegangenen Programmen überaus erfolgreich bei der Erreichung unserer Ziele, was darauf hinweist, dass die vorliegenden historischen Informationen korrekt sind. Kingman kann sich auf viel freuen, sagte Chairman und Director Sandy MacDougall.Die Proben werden als Eilauftrag zur Gold- und Silberanalyse an Skyline Assayers & Laboratories in Tucson im US-Bundesstaat Arizona geschickt.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt. Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.Das Projekt Mohave (das Projekt) liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 71 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud (Rosebud) umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß. 