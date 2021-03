Frank Holmes über Gold und die richtige Portfolioaufteilung

Charlotte McLeod sprach im Rahmen des PDAC-Coverage von The Investing News Network mit Frank Holmes über dessen Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Der CEO und Chief Investment Officer von US Global Investors erklärt in dem Gespräch, dass Gold zuletzt durch den Anstieg der Renditen der 10-jährigen US-Treasurys unter Druck geraten ist. Gold weise eine enge Korrelation zu diesen Treasury-Renditen auf: Wenn die Treasury-Renditen steigen, fällt der Goldpreis, so Holmes. Trotzdem sei der Investmentexperte gegenüber dem gelben Metall extrem bullisch eingestellt.Anlegern rät er dazu, mindestens 10 Prozent des Portfolios in goldbezogene Assets zu investieren. Darüber hinaus hänge die Aufteilung eines Portfolios sehr vom eigenen Alter ab. So sollte ein 25-jähriger 25 Prozent seines Portfolios in kurzfristige Gewinne und wachsende dividendenzahlende Aktien investieren, 75 Prozent dürften auf risikoreichere Wachstumsaktien entfallen, einschließlich Bitcoin und Ethereum. Anschließend sollte man seine Anlagen jeder Jahr überprüfen und neu gewichten.© Redaktion GoldSeiten.de