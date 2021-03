Pan American Silver erreicht Nachfragezone

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Silbermine Pan American Silver zeigt sich wenig trendig. Dies nunmehr schon seit vielen Monaten wie der Blick auf den langfristigen Chart beweist. Die vorangegangen Performance von stolzen 278% wird, seit dem Ausverkaufstief vom März des letzten Jahres, dementsprechend auf hohem Niveau auskonsolidiert. Womit man nunmehr rechnen kann, schauen wir uns im nachfolgenden Fazit genauer an.Wie man anhand des nachfolgenden Tagescharts sieht, scheint die getitelte Nachfragezone rund um 30,00 USD herum, erneut eine Bestätigung zu erfahren. Heute erfährt der Edelmetallmarkt zwar wieder Druck, jedoch dies bei einer anständigen Bodenbildung nichts ungewöhnliches im Sinne des Kampfes zwischen Bullen und Bären ist. Faktisch bleibt die Lage konstruktiv, sodass es alsbald wieder zu einer stärkeren Erholung kommen könnte. Grundsätzlich bleibt der Bias in diesem Fahrwasser, solange das letzte Reaktionstief vom 5. März bei 29,03 USD nicht unterschritten wird.Oberhalb von 30,00 USD bietet sich daher Potenzial in Richtung der oberen Range-Begrenzung bei rund 36,80 USD. Für eine langfristige Fortsetzung der bullischen Entwicklung müsste dann schließlich noch das Level von 38,00 USD per Wochen- und insbesondere per Monatsschlusskurs überwunden werden. Anders gestaltet sich das Bild natürlich bei einem Rückgang unter 29,03 USD. In diesem Fall hätten die Bären einen klaren Punktsieg erzielt und eine weitere Abwertung bis mindestens 26,00 USD sollten berücksichtigt werden.Obgleich selbst dort noch nicht Schluss sein müsste. Denn im Rahmen der nächsttieferliegenden Unterstützungszone bei 22,00 USD könnte es im Worst-Case sogar zu einem Touch dieser Zone auf der Südseite des Charts bezogen kommen.Aktuell erscheint ein Einstieg sehr interessant, da man mit dem kalkulierten Risiko ein Vielfaches an kurzfristigen Gewinnen einfahren könnte. Hierzu muss allerdings das Level von 30,00 USD verteidigt werden, sodass in der Folge eine Performance bis zur oberen Range-Begrenzung bei 36,80 USD erfolgen kann.Der Kampf um das Level von 30,00 USD ist in eine neue Runde gegangen. Aktuell könnten die Bullen zwar erneut brillieren. Jedoch die Bären nicht außeracht gelassen werden sollten. Denn würde das letzte Reaktionstief bei 29,03 USD unterschritten werden, könnte sich rasches Abwärtspotenzial bis 26,00 bzw. mittelfristig betrachtet sogar bis 22,00 USD entfalten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.