Karora Resources - Online-Seminar: Die Aktie bleibt unterschätzt

Gestern Abend habe ich mir noch das Webinar von Karora Resources für Sie angesehen.Auch wenn ich mich wiederhole - das Explorationspotential der Firma auf den Goldprojekten in Westaustralien, ist das Beste, was ich bei einem Mid-Tier-Goldproduzenten in den vergangenen Jahren gesehen habe.Das Landpaket, das Karora über den Kauf der Verarbeitungsanlage mit erworben hat, ist einzigartig. Jahrelang lag es brach und der Vorbesitzer hat dort nichts mehr gemacht, da die Royalties auf den Gebieten abartig hoch waren. All diese hohen Royalties hat das Management reduziert und somit eine unglaublich starke Landposition wieder attraktiv gestaltet.Allein die Treffer auf Spargos sprechen eine klare Sprache:Fast 30 g/t Gold über 19 Meter und andere starke Treffer zeigen das Potential und wir müssen immer bedenken, dass Karora diese Gebiete schnell abbauen kann. Keine zeitintensiven Studien sind von Nöten und die Anlage wartet nur darauf, dieses hochgradige Erz "gefüttert" zu bekommen.Diese hochgradigen Pötte wie Spargos sind die "low hanging fruits", doch ich würde nicht ausschließen, dass man noch ganz andere "Monster" auf den Gebieten findet.Ich habe jüngst auf die Treffer auf Lake Cowan verwiesen. Diese sehen für den normalen Anleger mit 1,35 g/t über 50 Meter "okay" aus, doch da sich diese Treffer unter einem ausgetrockneten Salzsee befinden, macht die Sache spannend.Mehre Multi-Millionen-Unzen Goldvorkommen mit hohen Gehalten wurden in den vergangenen Jahrzehnten unter derartigen Formationen entdeckt. Daher ist Lake Cowan für mich ein Projekt, das ich sehr genau weiterverfolgen werde. Die Firma bohrt dort zunächst weitere seichte Löcher und will dann später im Jahr mit Diamantkernbohrungen tiefer gehen.Ansonsten wird die Firma in den nächsten Monaten bohren, bohren und bohren. Mit rund 80 Millionen CAD auf der Bank und dem laufenden Cash-Flow aus der Produktion ist man in einer sehr komfortablen Lage. Das Management plant auch nicht, das Geld als Dividende auszuschütten, was ich sehr begrüße. Bei diesem Explorationspotential wäre das eine Beschneidung der Chancen für uns Aktionäre.Mitte des Jahres soll die Verarbeitungsanlage erweitert werden, da dies aktuell der "Flaschenhals" ist, der eine noch stärke Steigerung der Produktion verhindert. Von aktuell 4.000 Tonnen pro Tag will man die Anlage auf 4.500 - 4.600 Tonnen ausweiten und die Kosten hierfür sollen bei rund 3 Millionen CAD liegen.Der Vorstand wird Ende März mit seiner Familie nach Australien umsiedeln, um die Geschäfte vor Ort zu leiten. Das ist ein starkes Bekenntnis zu der Firma und dem Potential.Ich bin von Karora überzeugt. Man muss jetzt nicht heute oder morgen in die Aktie stürmen, doch ich denke, dass man bei Karora eine reelle Chance auf einen Kursanstieg auf 6 - 8 CAD hat, soweit das Goldpreisumfeld stabil bleibt.Das Explorationspotential ist gigantisch und wird von den kanadischen Investoren unterschätzt. Bleibt dies so, dann würde ich auch nicht ausschließen, dass ein australischer Produzent ein Auge auf die Firma wirft.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.