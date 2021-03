Indexumstellungen

Per Montag, 22.03.2021, werden die australischen Indizes neu bestückt. Diese vierteljährlichen Index-Anpassungen führten früher teilweise zu heftigen Bewegungen, doch die letzten Termine verstrichen meist ohne Kurskapriolen, da die Anleger im Vorfeld bereits regiert haben.Nichtsdestotrotz heute ein Überblick über die Aktien, die aus unserem Universum von den Index-Umstellungen tangiert werden.Neuaufnahmen in den ASX 300: Chalice Mining (A0JDKP, ASX: CHN) Piedmont Lithium (A2DWL3, ASX: PLL)Chalice und Piedmont kommen in den ASX 300, was erfreulich ist. Keiner unserer Werte wird den Index verlassen müssen. Neuaufnahmen in den ASX All-Ordinaries (normal kaum Auswirkungen)• Piedmont LithiumAus dem Index fallen:Beim All-Ordinaries haben wir also einmal die Aufnahme von Piedmont Lithium, dafür müssen Danakali, Image und Medusa gehen.Größere Ausschläge erwarte ich bei diesem Index jedoch nicht.Eine komplette Aufstellung finden Sie hier: Link © Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.