Finanz-Fiasko durch Gamestop?! Game over!

Eine Firma ohne funktionierendes Geschäftsmodell und mit hohen Schulden, Gamestop, sorgt weiter für viel Furore. Wird der Anstieg nur durch Leereindeckungen getrieben oder könnte viel mehr dahinter stecken? Institutionelle Anleger und Management halten große Anteile, die Börsenumsätze in den USA übersteigen immer wieder die Anzahl ausstehender Aktien. Wie geht das? Liegen mehr "Aktien" in den Depots als es Aktien gibt?Blackrock und Fidelity haben zwischen Ende Dezember 2020 und 28. Februar 2021 stark zugekauft, sind also bei über 400 Dollar nicht ausgestiegen! Was passiert hier? Fliegt ein System von Fake-Aktien auf oder bekommt das Finanzsystem den Todesstoß? Und während Silber und Gold stark nachgefragt sind, fällt ihr Preis. Institutionalisierter Betrug in der Endphase.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.