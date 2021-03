Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 11. März 2021

Höchstwahrscheinlich werden Sie feststellen, dass die Summe der Trades, denen Sie vertraut haben, die Sie geahnt haben und die Ihnen gefallen haben, die Verlierer gewesen sind. Und diejenigen, an denen Sie gezweifelt hatten und die Sie vielleicht sogar ausgelassen haben, waren die großen Gewinner. Intuition ist beim Trading und Investieren keinen Cent wert! Der einzige Weg zum Erfolg ist ein Prozess. Mit der Zeit werden Sie zu einem guten Verlierer.Wenn Sie gut mit Verlusten umgehen können, werden sich die Gewinntrades von selbst einstellen. Ein guter Verlierer zu sein ist eine wesentliche Fähigkeit für Systeme mit einer niedrigen Trefferquote, bei denen die wenigen Gewinntrades ein großes Chance/Risiko-Verhältnis haben. Das heißt, die wenigen Gewinner sind proportional viel größer als die früh rausgegangenen kleinen Verlusttrades. Aber Sie müssen früh rausgehen. Der einzige Weg, eine solche Fähigkeit zu entwickeln, ist zu üben. Silber - Prozess über Intuition.Dieses Prinzip ist bedeutsam in Zeiten wie jetzt, wo Silber, sagen wir intuitiv, seitwärts zu handeln scheint und sich in dieser Handelsspanne vielleicht sogar die meiste Zeit bärisch anfühlt. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich Silber in einem großen Bullenlauf befindet und dies noch eine ganze Weile so bleiben wird.Marktmanipulationen und die Tatsache, dass der Markt selbst von Natur aus kontraintuitiv ist, machen eine kontinuierliche Einstiegsdisziplin beim risikoarmen Handel besonders für angehende Trader schwierig, die versuchen, ihren Ahnungen bzw. ihrem Gefühl zu folgen.Betrachtet man den obigen Wochenchart, so sieht man einen steilen Trendschenkel nach oben. Als nächstes mäandern die Preise durch eine Seitwärtsspanne. Signifikant ist das jüngste Verhalten durch den Bereich vom Bereichstief bis zum Bereichshoch, wobei der Kurs nur mäßig durch den Bereich zurückging, als er vom Bereichshoch bis zu einem Fibonacci-Retracement von 0,38 stark abprallte - ein Zeichen von Stärke.