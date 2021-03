Kitco-Umfrage: Prognose für Goldpreis verbessert sich

Die bearische Stimmung am Goldmarkt scheint sich zu verändern, wobei der Preis sich zum Wochenende über 1.700 Dollar je Unze hielt. Analysten sahen zumindest Anzeichen für einen kurzfristigen Boden am Markt, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten teil. Davon waren sechs (38%) Befragte der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Fünf Analysten (31%) erwarten einen Goldpreisrückgang; ebenso blieben fünf Marktexperten neutral gegenüber Gold eingestellt.Außerdem gaben auch 1.611 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 1.003 (62%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 364 (23%) blieben bearisch eingestellt, während 244 (15%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de