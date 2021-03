Stimuluspaket drückt Rendite nach oben; Gold mit etwas Aufwind

Der Goldpreis verzeichnete am Montagmorgen in Asien etwas Aufwind, nachdem die Verabschiedung des aktuellsten Stimuluspakets aus den USA weiter Inflationsängste schürte, so berichtet Investing.com . Präsident Biden unterzeichnete am Freitag das 1,9 Milliarden Stimuluspaket und katapultierte die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe nach oben.In der kommenden Woche stehen zudem mehrere Entscheidungen von der Zentralbankenfront an. Die Federal Reserve gibt ihre mögliche Änderungen ihrer Zinspolitik am Mittwoch bekannt, gefolgt von der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.Weitere Daten zeigen, dass sich Hedgefonds und Vermögensverwalter aus ihren bullischen Positionen in COMEX-Gold- und -Silberkontrakten zurückgezogen hätten, so Daten von Bank of America Global Research. Dabei hätten sich Investoren zu den Aktien gewandt und aus Gold sowie Anleihen zurückgezogen.© Redaktion GoldSeiten.de