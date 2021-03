BlackRock: Gold scheitert als Absicherung gegen Inflation & Aktien

Gold scheitere als Absicherung gegen Aktien und Inflation, so ein Vermögensverwalter bei BlackRock. Russ Koesterich erklärte, dass sich Gold "mit positiver Korrelation" zu Aktien entwickeln würde, was Probleme für Investoren erschaffen würde, die sich gegen rückläufige Aktienkurse absichern möchten, berichtet Business Insider "Gold ist etwa 0,2% für jeden Prozentpunkt-Anstieg im S&P 500 gestiegen", so Koesterich. "Es stimmt, dass dies noch immer eine Performance-Lücke darstellt, doch aus Portfoliosicht bedeutet das, dass Gold weniger effektiv als Absicherung funktioniert." Anders gesagt würden sich Gold und Technologiesektor zunehmend gemeinsam bewegen.Das könnte man vergeben, wenn Gold zumindest vor Inflation schützen würde. Doch "leider wurde die Fähigkeit des Goldes, gegen Inflation abzusichern, etwas überschätzt", meinte er. "Während es über einen sehr langfristigen Zeitraum, beispielsweise Jahrhunderte, eine vernünftige Wertanlage darstellt, so ist es über die meisten Investmenthorizonte weniger verlässlich."Er fügte jedoch hinzu, dass man Gold wahrscheinlich noch immer als eine Dollar-Absicherung wahrnehmen könne, weil es eine starke, negative Beziehung mit dem Dollar habe. Außerdem erklärte er, dass ein Kollaps im Dollar Gold weiter nach oben befördern könne.© Redaktion GoldSeiten.de