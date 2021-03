West Mining beantragt Hochstufung in den OTCQB-Markt und ist am 17.03. auf der "Emerging Growth Conference" vertreten

Vancouver, 15. März 2021 - West Mining Corp. (West oder das Unternehmen) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FWB: 1HL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Hochstufung seiner Wertpapier am Börsenmarkt beantragt hat. Das Unternehmen will seine Präsenz bei den Anlegern steigern, indem es die Notierung seiner Stammaktien vom OTC Pink Open Market in den Handel im Marktsegment OTCQB (OTCQB) verlagert. Der OTCQB-Markt ist eine US-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Aufnahme der Stammaktien des Unternehmens in das Marktsegment OTCQB hängt von der Genehmigung der Börsenaufsicht des OTCQB und von der Erfüllung der erforderlichen Notierungsauflagen ab.Das Marktsegment OTCQB wird von der Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen für die Analyse und den Wert von Wertpapieren bereitstellt. Als verifizierter Markt mit einem effizienten Zugang zu Anlegern in den Vereinigten Staaten unterstützt der OTCQB-Markt Unternehmen dabei, ihren Aktionärswert zu steigern. Ziel ist eine Verbesserung der Liquidität und das Erreichen einer fairen Bewertung.Die Aktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange unter dem bestehenden Börsensymbol WEST, an der Börse Frankfurt unter dem aktuellen Börsenkürzel 1HL und in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol des OTC Pink Market WESMF gehandelt.Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, Einzelanleger und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten zur Teilnahme an seiner interaktiven Präsentation in Echtzeit auf der Emerging Growth Conference einzuladen. Die nächste Emerging Growth Conference findet am 17. März 2021 statt. Bei dieser interaktiven Online-Live-Veranstaltung haben sowohl bestehende Aktionäre als auch die Anlegergemeinde insgesamt die Möglichkeit, mit Herrn Nicholas Houghton, dem CEO des Unternehmens, in Echtzeit in Interaktion zu treten.Nachdem wir vor kurzem die DTC-Zulassung erhalten haben, glauben wir, dass die Notierung von WEST Mining im Marktsegment OTCQB sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine höhere Liquidität und bessere Handelsmöglichkeiten für die Stammaktien unseres Unternehmens bieten wird, erklärt Nicholas Houghton, President und CEO von West Mining. Außerdem laden wir Sie zu unserer ersten Online-Konferenz in den Vereinigten Staaten seit der Übernahme der Lagerstätte Kena Daylight ein. Diese im Bergbaurevier Golden Arc in der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Lagerstätte befindet sich bereits im fortgeschrittenen Ausbaustadium und kann mehr als 37 Kilometer an absolvierten Bohrungen und 20 Jahre Exploration anhand moderner Methoden vorweisen. Die hier vorhandene Mineralisierung ist in allen Richtungen und in der Tiefe offen.Herr Houghton wird das Unternehmen präsentieren und anschließend für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Stellen Sie Ihre Fragen bitte während der Veranstaltung. Herr Houghton wird sein Bestes geben, um möglichst viele Fragen zu beantworten.Um sich einen Platz bei der Konferenz zu sichern und über alle Neuigkeiten informiert zu werden, registrieren Sie sich bitte gleich hier.Der einmalige Zugangslink für die Registrierung lautet: https://attendee.gotowebinar.com/register/6904637667304920590?source=WESMFSollte es den Teilnehmern nicht möglich sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, steht ihnen der aufgezeichnete Webcast auf EmergingGrowth.com zur Verfügung. Im Anschluss an die Veranstaltung werden wir dazu einen Link veröffentlichen.OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzmarktplattformen OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market und für 11.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere zuständig. Über OTC Link® ATS verbinden wir ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. Wir bieten den Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln und versetzen die Unternehmen in die Lage, die Qualität der den Anlegern bereitgestellten Informationen zu verbessern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie OTC Markets für besser informierte und effizientere Börsenmärkte sorgt, dann besuchen Sie bitte die Webseite www.otcmarkets.com.Die Emerging Growth Conference ist für börsennotierte Unternehmen eine effiziente und zeitsparende Möglichkeit, um der Anlegergemeinde ganz bequem vom Büro des Unternehmens aus die neuesten Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und über weitere wichtige Ankündigungen zu informieren.Der Schwerpunkt und die Berichterstattung der Konferenz richtet sich an Unternehmen in einer Vielzahl von Wachstumsmärkten, mit starken Führungsteams, innovativen Produkten und Dienstleistungen, fokussierten Strategien, Umsetzungskompetenz und insgesamt langfristigem Wachstumspotenzial. Das potenzielle Publikum umfasst Zigtausende Privatanleger und institutionelle Investoren sowie Investmentberater und Analysten.Alle Sitzungen werden über Video-Webcast und in der östlichen Zeitzone abgehalten. West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das über ein Portfolio von äußerst höffigen Projekten in erstklassigen Bergbaugebieten verfügt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Gold-Projekt Kena, kann auf eine umfangreiche Explorationsgeschichte zurückblicken, wobei Bohrungen über mehr als 37 Kilometer absolviert wurden. Die moderne Exploration des Projekts umfasst 20 Jahre und das Projekt ist nach wie vor in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Die anderen Projekte von West befinden sich in unmittelbarer Nähe zu jüngsten Goldentdeckungen in British Columbia und New Brunswick.Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).West Mining Corp.Nicholas Houghton, President & CEOnick@westminingcorp.comwww.westminingcorp.comNicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, potenziell, werden, anstreben, beabsichtigen, planen, annehmen, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sollte ein Faktor das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteter Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!