Excellon Resources Inc. verdoppelt Grundbesitz bei Silver City

(TSX: EXN, EXN.WT; NYSE: EXN; FWB: E4X2) (Excellon oder das Unternehmen) freut sich die Erweiterung des Projekts Silver City im deutschen Sachsen bekannt zu geben.- Die Grundfläche des Projekts Silver City wurde durch die Aufnahme der Explorationskonzessionen Frauenstein, Mohorn und Oederan mehr als verdoppelt und beträgt nun 34.150 Hektar- Historische Aufzeichnungen dokumentieren eine hochgradige Silberproduktion in geringer Tiefe über mehrere Jahrhunderte hinweg, wobei jüngste Bestätigungsproben mehrere Kilogramm Silber und bedeutende Goldmengen ergaben- Excellon ist weiterhin ein Vorreiter in der Silberexploration in Sachsen und verfügt über einen beispiellosen Grundbesitz, der historische hochgradige Silberminen innerhalb eines epithermalen Silbergürtels beinhaltet, welcher noch nie mittels moderner Exploration auf Edelmetalle untersucht wurdeSachsen hat sich im vergangenen Jahr zu einem wichtigen Rechtsgebiet für Excellon entwickelt, erklärt Ben Pullinger, SVP Geology & Corporate Development. Wir haben die Genehmigung für das erste auf Edelmetalle ausgerichtete Bohrprogramm in der Neuzeit im Konzessionsgebiet Bräunsdorf erhalten, das Programm ohne Probleme in die Wege geleitet, ein großes epithermales Silbersystem auf zwölf Kilometern durchteuft, die hochgradige Beschaffenheit der Silbermineralisierung bestätigt und hochgradige Silbererzgänge entdeckt. Auf Grundlage unserer laufenden Prüfung der historischen Archive haben wir neue Konzessionen erworben, die zusätzliche Gebiete mit einer historischen hochgradigen Silberproduktion abdecken, aber noch nie mittels moderner Explorationen erkundet worden sind.Der Silberbergbau in diesem Gebiet wurde bereits seit dem 13. Jahrzehnt dokumentiert. Die Aufzeichnungen weisen auf eine bedeutende Silberproduktion von den frühen 1700er-Jahren bis zur Stilllegung im Jahr 1884 hin. Der Abbau erfolgte selten in Tiefen von mehr als 50 Metern unter der Oberfläche. Eine jüngste Analyse durch die MSAG (Mineral Systems Analysis Group, TU Freiberg und Helmholtz Institut Freiberg) bestätigten Silbergehalte von bis zu mehreren Kilogramm pro Tonne sowie beachtliche Goldwerte.Der Silberbergbau im Konzessionsgebiet Mohorn geht auf den Beginn des 18. Jahrhunderts zurück. Die Aufzeichnungen weisen auf eine hochgradige Silberproduktion von bis zu 3.400 Gramm Silber pro Tonne von 1770 bis 1883 hin, als die Mine Erzengel Michael, die größte historische Mine auf dem Konzessionsgebiet, ihren Betrieb einstellte. Geophysikalische Messungen in den 1950er-Jahren bestätigten die Kontinuität dieser Erzgänge in Streichrichtung und zeigten, dass die dokumentierten Abbaustätten in Tiefen von 150 Metern unter der Oberfläche enden. Bei Halsbrucke wurde der primäre Abbau von Blei und Zink bis 1969 fortgesetzt, wobei die Mine eine Tiefe von bis zu 559 Metern unter der Oberfläche erreichte. In der Tiefe verbleiben historische Mineralreserven.Das Konzessionsgebiet Oederan erweitert den Trend bei Bräunsdorf nach Süden und beinhaltet zahlreiche schlecht dokumentierte historische Minen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Die bedeutendste dieser Minen war Hilfe Gottes, die die Produktion im Jahr 1885 einstellte.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57261/210315SilverCityNewLicenses(Final)_DE_PRcom.001.pngVom 11. bis zum späten 19. Jahrhundert wurde im Projekt Silver City hochgradiges Silber abgebaut, bis Deutschland 1873 den Silberstandard verließ und das Gold-Silber-Verhältnis zusammenbrach. Aufzeichnungen aus dem Projekt weisen auf eine hochgradige Silberproduktion über beträchtliche Mächtigkeiten im gesamten Revier hin. Excellon hat mit dem ersten modernen Explorationsprogramm begonnen, das sich auf Edelmetalle konzentriert. Das Unternehmen hat in den ersten Löchern des ersten Programms im Konzessionsgebiet Bräunsdorf hochgradige Silberabschnitte durchteuft, einschließlich:- 1.043 g/t Silberäquivalent (AgÄq) auf 1,3 Metern (954 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,7 % Pb und 2,0 % Zn) bei Grauer Wolf; und- 1.042 g/t AgÄq auf 0,45 Metern (911 g/t Ag, 0,4 g/t Au, 2,8 % Pb und 0,9 % Zn) bei Peter Vein.Die Frauenstein, Mohorn und Oederan Explorationslizenzen wurden dem Unternehmen auf Antrag beim Sächsischen Oberbergamt erteilt. Excellon hält außerdem eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Bräunsdorf, Standort des Projekts Silver City, von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX: GMX) (OTCQX: GLBXF) und (FWB: G1MN).Herr Ben Bullinger, P.Geo., Senior Vice President Geology & Corporate Development, fungierte in Bezug auf die Bekanntmachung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Finanzergebnisse für den drei- bzw. zwölfmonatigen Zeitraum zum 31. Dezember 2020 vor Börseneröffnung am 17. März 2021 veröffentlichen wird.Excellons Vision ist es, durch Disziplin und Innovation sowie die Umsetzung strategischer Chancen Werte zugunsten unserer Mitarbeiter, Gemeinden und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau einer Reihe von wachstumsstarken Edelmetallprojekten: Platosa, ein Bergbaubetrieb mit den höchstgradigen Silberressourcen in Mexiko seit Produktionsbeginn im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Golderschließungsprojekt in Idaho mit exzellenten Wirtschaftskennzahlen und einem beeindruckenden Wachstums- und Entwicklungspotenzial; sowie eine Option auf das Projekt Silver City, eine hochgradige epithermale Silberbergbauregion in Sachsen (Deutschland) mit einer 750 Jahre langen Bergbautradition, wo bisher keine Exploration unter Einsatz moderner Technologien stattgefunden hat. 