Polnische Zentralbank will Goldkäufe verstärken

Die polnische Zentralbank möchte mindestens 100 Tonnen Gold - im Wert von etwa 5,5 Milliarden Dollar zum aktuellen Preis - in den kommenden Jahren erwerben, während zeitgleich ihre Bullionreserven ausgebaut werden, meinte Gouverneur Adam Glapinski in einem Interview."Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir 229 Tonnen Gold, von denen mehr oder weniger die Hälfte während meiner Amtszeit erworben wurden", so erklärte er laut Reuters . Im letzten Jahrzehnt haben Zentralbanken, vor allem in Osteuropa, dem Nahen Osten und Asien, ihre Goldkäufe verstärkt und sahen diese oftmals als eine Möglichkeit an, die Abhängigkeit von Assets wie dem US-Dollar zu reduzieren.Bezüglich der Politik der polnischen Zentralbank erklärte Glapinski am Sonntag außerdem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die polnischen Leitzinsen während der nächsten Sitzung verändert würden, bei fast 0% liege.© Redaktion GoldSeiten.de