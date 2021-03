VanEck: Herausfordernde Gegenwinde für Gold

Der Goldpreis stieg solide über das 10-Monatshoch der letzten Woche, doch würde noch immer herausfordernden Gegenwinden entgegenstehen, während sich die Aussichten für die Weltwirtschaft weiterhin verbessern, berichtet Kitco News In einem Bericht merkte Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck Gold Strategy, an, dass die Goldpreisentwicklung seit November, als der Markt besonders schwer durch Impfstoffneuigkeiten getroffen wurde, eher enttäuschend war. "Das, ebenso wie der Stimulus über 1,9 Billionen Dollar, erschuf eine Aussicht starken Wirtschaftswachstums sowie Euphorie an den Märkten", so Foster."Gold, als sicherer Hafen, wird weiterhin Schwierigkeiten haben, solange diese Aussicht Bestand hat, möglicherweise über das erste Halbjahr hinweg." Man hätte somit die kurzfristige Prognose von einer Konsolidierung zu einer Korrektur korrigiert, in der Gold über 1.600 Dollar gehandelt werden soll.© Redaktion GoldSeiten.de