Fury Gold Mines ernennt Tim Clark in den Vorstand und Jeffrey Mason zum Lead Director

TORONTO, 16. März 2021 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") meldete heute die Ernennung von Herrn Tim Clark, MBA, in das Board of Directors ("Board") als unabhängiger Director, mit sofortiger Wirkung. Darüber hinaus hat das Unternehmen Jeffrey Mason, CPA, ICD.D, zum Lead Director ernannt.Herr Clark verfügt über 23 Jahre globale Kapitalmarkterfahrung bei zahlreichen US-amerikanischen, europäischen und kanadischen Banken, darunter Barclays Capital, National Bank Financial, Merrill Lynch, Deutsche Bank und zuletzt BMO Capital Markets, wo er die Position des Managing Director, Institutional Equity Sales, innehatte. Im Laufe der Jahre hat er enge Arbeitsbeziehungen zu institutionellen Tier-1-Investoren in den gesamten Vereinigten Staaten aufgebaut, indem er Unternehmensstrategien sowie Peer- und Finanzanalysen und -einblicke zu Unternehmen in den Sektoren Materialien, Rohstoffe und Bergbau lieferte. Herr Clark hat einen Bachelor of Economics von der University of Massachusetts (Amherst) und einen Master of Business Administration in Finance and Accounting von der Vanderbilt University.Herr Mason trat dem Board von Fury bei der Gründung des Unternehmens im Oktober 2020 bei und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Exploration, Erschließung, dem Bau und dem Betrieb von Edel- und Basismetallprojekten in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika mit, darunter 15 Jahre als Direktor, Board Director und Chief Financial Officer bei der Hunter Dickinson Unternehmensgruppe. Er begann seine Karriere bei Deloitte LLP als Charted Professional Accountant (CPA), gefolgt von sechs Jahren bei der Barrick Gold Corporation. Zuletzt war er als Vorstandsvorsitzender und Interims-CEO von Great Panther Mining tätig. Herr Mason ist derzeit als unabhängiger Director von Torq Resources Inc., Tier One Silver Inc. und Sombrero Resources Inc. tätig.Blair Schultz, der als Vorstandsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses von Fury tätig war, ist aus dem Vorstand zurückgetreten. Herr Schultz war maßgeblich an der Gründung von Fury im Jahr 2020 beteiligt, zu der auch die Übernahme von Eastmain Resources gehörte, wo er zu diesem Zeitpunkt als Interim Chief Executive Officer fungierte und zur Vision und Wachstumsstrategie von Fury beigetragen hat."Während wir Fury für die nächste Wachstumsphase positionieren, freuen wir uns, Tim Clark in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Tim bringt umfangreiche globale Kapitalmarkterfahrung im Bergbausektor mit, die viele der Wachstumsstrategien von Fury ergänzen und unterstützen wird. Tims Beteiligung am Board of Directors und sein Beitrag werden die laufenden Bemühungen um eine breitere Sichtbarkeit und Diversifizierung der Aktionärsbasis des Unternehmens fördern", kommentierte Ivan Bebek, Vorsitzender von Fury. "Im Namen des Boards möchte ich Blair für seine Beiträge zum Board von Fury danken, insbesondere während der Auryn-Eastmain-Transaktion und des Übergangs." Fury Gold Mines Ltd. ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachweislichen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen zu erweitern und voranzutreiben. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie: www.furygoldmines.comSalisha Ilyas, Vizepräsidentin, Investor RelationsTelefon: (778) 729-0600E-Mail: info@furygoldmines.comWebsite: www.furygoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 