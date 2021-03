Michael Gentile: Langfristige Prognose für Gold ist klar

Die Goldpreisaktivität 2021 sorgte bisher für einige Sorgen, doch strategischer Investor Michael Gentile denkt, dass die langfristige Prognose für das gelbe Edelmetall klar ist, berichtet Investing News . "Die These ist für mich ziemlich einfach - es gibt praktisch zu viele Schulden in der Welt", erklärte er. "Wir hatten vor der Pandemie bereits zu viele Schulden, doch sie hat sicherlich einiges hinzukommen lassen.""Die Regierungen haben zu viele Schulden. Sie möchten Inflation erschaffen, können sich jedoch keine höheren Zinsen leisten. Das ist also ein ziemlich aufregender Cocktail für Gold, der den Investoren derzeit fehlt. Wenn die Zinsen bei 1% bis 2% festgelegt werden und die Inflation auf 4% oder 5% steigt, dann wird es negative Realzinsen von 3% geben, was die bullischste Situation für Gold wäre, die es gibt", fuhr er fort."Derzeit sind Investoren auf die Tatsache fixiert 'Die Zinsen steigen, also sollte ich Gold verkaufen, weil es keine Rendite abwirft.' Sie vergessen hier jedoch die Tatsache, dass es sich die Regierung nicht leisten kann, ihre Rechnungen zu begleichen und die Inflation somit steigen wird, während die Zinsen niedrig bleiben sollten", fügte er hinzu. "Das sollte in den nächsten Jahren extrem positiv für Gold sein."© Redaktion GoldSeiten.de