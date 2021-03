Goldaufwind angesichts zunehmender Inflation

Gold verzeichnete am Mittwochmorgen in Asien etwas Aufwind und bewegte sich auf seinem höchsten Niveau innerhalb der letzten Wochen, berichtet Investing.com . Grund dafür seien wachsende Erwartungen einer höheren Inflation gewesen."Gold scheint endlich einige Freunde zu finden, selbst während sich US-Renditen und Dollar weiter nach oben bewegen... vielleicht gewinnt die Rolle des Goldes als Inflationsabsicherung still und heimlich wieder an Bedeutung und es ist das, was die Preise unterstützt", erklärte Jeffrey Halley von OANDA.Einige Investoren erwarten, dass der echte Test des gelben Edelmetalls folgen wird, sobald die Fed im späteren Verlauf des Tages ihre Zinsentscheidung verlauten lässt, und ob es angesichts eines erneuten Anstiegs der US-Renditen stabil bleiben kann. Investoren werden wohl auf Kommentare der Fed bezüglich steigender Anleiherenditen, Ängste um steigende Inflation sowie die Wirtschaftsprognose achten.© Redaktion GoldSeiten.de