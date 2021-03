Deutsche Bank: XAU/USD soll in den 1.500-Dollar-Bereich sinken

Strategen von der Deutschen Bank erwarten, dass die Goldinvestmentnachfrage an Stärke verliert, berichtet FXStreet . Das Verhältnis zwischen XAU und USD soll deutlich in Richtung des 1.500-Dollar-Niveaus fallen. "Wir erwarten Abwärtsentwicklungen, während die Investmentnachfrage schwächelt und die zunehmende physische Nachfrage in China und Indien kompensiert, jedoch nicht Schritt halten kann.""Das Verhalten des Goldes im ersten Quartal deutet auf die Wichtigkeit von Realrenditen hin. Während des anfänglichen Anstiegs der nominalen Renditen durch höhere Inflationserwartungen neutralisiert wurde, übertraf die steilere werdende Kurve Feb./März die Reflation.", hieß es von den Strategen."Wir erwarten nicht, dass Nachfrageelastizität der physischen Nachfrage aus China und Indien vor 1.500 Dollar je Unze ausreichend Unterstützung bietet wird", so die Strategen. Man erwarte außerdem, dass Silber in einer weltweiten Erholung vergleichsweise widerstandsfähig sein wird.© Redaktion GoldSeiten.de