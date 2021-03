COMEX verliert Silber, eine seltsame Perth Mint und der Libanon als Wegweiser?

Die Edelmetalle bewegen sich in einer langweiligen Handelsspanne und die Impulse fehlen, aber unter der Oberfläche passiert einiges. Die Perth Mint versichert, keinen Silbermangel zu haben, hat ihn dann aber doch. Ein Default, so Sprott, könnte von Zürich bzw. Australien ausgehen. Spannend!Währenddessen verläßt registriertes Silber, das zur Erfüllung von Terminkontrakten verwendet werden kann, in Massen die Comex. Ein Erwachen der Menschen gegenüber dem Fiat-Geldsystem wird dessen Ende bedeuten. Wie es aussehen kann, ist in immer mehr Ländern zu beobachten, aktuell im Libanon. Es gilt, die restliche Zeit weiter zu nutzen!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.