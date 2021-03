Anstieg bei Gold nach Fed-Treffen

Am Mittwochnachmittag erreichten die Gold-Futures ihr höchstes Innertagesniveau seit mehr als zwei Wochen, als die Preise auf die Entscheidung der Federal Reserve reagierten, berichtet MarketWatch . Inflation sei wahrscheinlich die wichtigste Sorge für Investoren, so Analysten. Und Gold wird oft als Absicherung gegen Inflation verwendet."...die kürzlichen Zunahmen der Renditen wurden nicht erwähnt, ebenso wenig wie Bemühungen, diese Entwicklung zu kontern", meinte Jason Teed vom Gold Bullion Strategy Fund. Während zwar anerkannt wird, dass sich einige wirtschaftliche Faktoren verbessert haben, so scheint es, als würde die aktuelle Geldpolitik bestehen bleiben bis eine stärkere Erholung realisiert wurde."Der Anstieg der langfristigen Staatsanleiherenditen wurde größtenteils durch wachsende Inflationserwartungen verursacht und nicht durch einen deutlichen Anstieg der Realzinsen", so Jeff Klearman von GraniteShares. Er fügte außerdem hinzu, dass Realrenditen "deutlich negativ" seien, es also keine Opportunitätskosten gebe, Gold zu halten. Das unterstützt den Preis des Edelmetalls.© Redaktion GoldSeiten.de