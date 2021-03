Credit Suisse: Gold soll Rückschlag erleiden

Gold würde weiterhin ein Hoch unter 1.765,61 Dollar beibehalten, berichtet FXStreet . Steigende Renditen und ein stärkerer US-Dollar sollen den gesamten Goldmarkt belasten, so informieren Strategen bei Credit Suisse."Gold behält weiterhin ein Hoch unter 1.765,61 Dollar bei und da Realrenditen und US-Dollar weiter an Stärke zunehmen sollen, sehen wir den aktuellen Aufwind als temporär an", erklärten die Strategen. "Wir erwarten somit als nächstes einen frischen Fall auf 1.670 Dollar und dann auf 1.620 bis 1.615 Dollar.""Widerstand bei dem Breakdown-Punkt von 1.761 bis 1.765 Dollar grenzt idealerweise nach oben ab und hilft dabei, das unmittelbare Risiko niedriger zu halten", meinten die Credit-Suisse-Strategen abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de