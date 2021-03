Zijin Mining Group Co. Ltd. - die Rakete aus Fernost

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

… enttäuschte nicht! Denn im Hinblick auf die vergangene Analyse vor exakt zwei Monaten vom 18. Januar , bleibt final festzuhalten, dass alle Kursziele erreicht wurden. Ja sogar deutlich überschritten und so stoppte die Aktie nicht beim anvisierten Hoch von 1,29 EUR, sondern legte mit dem zuletzt markierten Reaktionshoch bei 1,60 EUR noch einen drauf.Seither vollzog die Aktie eine scharfe Gegenbewegung, welche nunmehr vor dem Abschluss stehen könnte. Oberhalb von 1,13 EUR bleibt die Lage dabei durchgehend bullisch. In einem ersten Move könnte daher das Niveau von 1,28 EUR erreicht werden, bevor darüber die Marke von 1,60 EUR in das Visier der Bullen rückt.Kommt es demgegenüber zu einem Einbruch unter 1,10 EUR, müsste man mit einer Ausdehnung der Korrekturbewegung rechnen. Abgaben in den Penny-Stock-Bereich wären dabei zu berücksichtigen und so erscheint erst im Bereich von 0,85 bis 0,90 EUR eine Stabilisierung möglich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.