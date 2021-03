US-Renditen steigen; Zentralbanken lassen Leitzins unverändert

Die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe stieg zum ersten Mal seit 14 Monaten über 1,75%, nachdem die US-amerikanische Federal Reserve versicherte, man würde die Zinsen bis Ende 2023 nahe 0% belassen, berichtet Investing.com . Die Bank of Japan ließ ihre Zinsen unverändert bei 0,10%.In Amerika stieg die Anzahl der Arbeitslosen unerwartet auf 770.000. Fortschritt bei der Verteilung des COVID-Impfstoffes innerhalb der USA könnte dem Arbeitsmarkt jedoch dabei helfen, wieder Fuß zu fassen, wenn die Geschäfte wieder aufgenommen werden.In Europa ließ auch die Bank of England ihren Leitzins unverändert bei 0,10%. Die Zentralbank erklärte, dass die Erholung des Vereinigten Königreiches von COVID-19 langsam an Fahrt aufnehme; Offizielle waren geteilter Meinung, was die Aussichten auf eine langfristige Erholung anging. Die Europäische Zentralbank könnte derweil etwas Zeit brauchen, bevor sie ihre kürzlich beschlossene Beschleunigung der Gelderschaffung durchziehen könne, so Christine Lagarde.© Redaktion GoldSeiten.de