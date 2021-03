US-Silberproduktion im Dezember 2020

Das US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zur Silberproduktion in den USA per Ende Dezember 2020. Aus diesen Daten geht hervor, dass im letzten Monat des Jahres täglich mehr Silber produziert wurde als im Vormonat.Täglich wurden im Dezember 3.020 Kilogramm Silber produziert, 5% mehr als im November und 20% mehr als im Dezember 2019. Insgesamt wurden 2020 täglich 2.690 Kilogramm Silber produziert, ein geringer Anstieg im Vergleich zu 2019.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries festgelegte Silberpreis belief sich im Dezember auf 25,31 Dollar, 5% mehr als im November und 47% mehr als im Dezember 2019.© Redaktion GoldSeiten.de