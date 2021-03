Gold - alles im grünen Bereich!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Trotz der noch immer anhaltenden Korrekturbewegung, seit dem nominal erzielten Allzeithoch vom Sommer 2020 bei 2.075 USD, ist beim Goldpreis selbst - im Big-Picture-Chartverlauf - noch immer alles im grünen Bereich. Mit dem jüngsten Rücklauf in die Region um 1.680 USD, bestätigte das edle Metall unlängst sogar ein wichtiges Unterstützungslevel. Oberhalb dessen ist und bleibt die Lage daher konstruktiv. Denn mit diesem Rücklauf könnte sogar ein wichtiges Tief gesetzt worden sein, welches zunächst Auftrieb verspricht. Saisonal spricht im Sinne der Saisonalität, siehe Tendenz der kommenden 40 Tage, jedenfalls auch der bullische Rückenwind für eine Gegenbewegung. Generell sollte dabei das Level von 1.785 USD wieder interessant werden, bevor darüber Niveaus von 1.825, 1.860 und darüber 1.920 USD auf die Agenda rücken könnten.Unterhalb von 1.676 USD verliert diese Ausrichtung jedoch an Glanz. Eine Preisschwäche bis 1.630 bzw. 1.600 USD je Unze dürfte daraufhin folgen. Unterhalb davon würde dann das wichtige Level von 1.550 USD auch schon auf eine Bestätigung warten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.