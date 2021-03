Gold und Silber sind im Aktien-Crash unübertroffen und am Ende überlebensnotwendig

Je höher die Aktienmärkte steigen, umso mehr Menschen, die in physische Edelmetalle investiert haben, stellen sich die Frage, was im Falle eines Crashs passiert. Die Vergangenheit zeigt, daß man hier recht entspannt sein kann! Ob die Vergangenheit auch weiter eine gute Indikation ist, wird sich zeigen, doch jetzt gibt es keine sichere Fluchtwährung mehr wie in früheren Jahrzehnten. Der Währungszusammenbruch wird (soll?) global sein.Wie die Endphase einer Papierwährung aussieht, ist in Venezuela zu beobachten, wo Aktionäre im Zerfall der Gesellschaft phantastische Nominalgewinne einfahren. Aber die Erfahrung der deutschen Hyperinflation lehrt, daß diese Aktien nur Schadensbegrenzung betreiben und nichts das Vermögen so gut bewahrt wie Gold (und Silber).© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.