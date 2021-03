Tarachi Gold schließt Magistral-Akquisition, ergänzt Board of Directors und stellt Projektupdates bereit

Vancouver, 18. März 2021 - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (ROSA: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 17. März 2021 die Akquisition (die Akquisition) des Mühlen- und Tailings-Projekts Magistral (Magistral-Projekt) in Durango, Mexiko von Manto Resources SA de CV (Manto) abgeschlossen hat. Die Akquisition wurde zuvor vom Unternehmen am 15. Oktober 2020 und am 8. Februar 2021 angekündigt.Darüber hinaus hat das Unternehmen Cole McClay zu einem Director ernannt. Er wurde gemäß den Bedingungen des geschlossenen Kaufvertrags in Zusammenhang mit der Akquisition von Manto nominiert.Herr McClay verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Geschäftsleitung, unter anderem in der Entwicklung von Unternehmensstrategien, Betrieb und Marketing. Er war maßgeblich an der Beschaffung von Risikokapital und der Beratung bei Operationen für internationale Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Exploration, Landwirtschaft und Gesundheitswesen beteiligt. Herr McClay hat Managementteams von der Unternehmensgründung bis zur Akquisition des gesamten Unternehmens betreut und verfügt über einen Bachelor of Commerce der Royal Roads University.Das Unternehmen möchte auch die folgenden Aktualisierungen im Zusammenhang mit seinen Projekten Magistral und Tarachi bereitstellen.Das Unternehmen hat Ausenco Limited (Ausenco) beauftragt, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des Magistral-Projekts durchzuführen und festzustellen, ob vor Inbetriebnahme der Anlage Änderungen am vorhandenen Fließdiagramm der Mühle vorgenommen werden müssen.- Eine aktualisierte drohnengestützte 3D-Erkundung des Tailings-Materials, der Mühle, des Tailings-Lagers (TSF, Tailings Storage Facility) und der Umgebung wurde durchgeführt.- Bis Ende der Woche muss eine Prüfung des Strombedarfs abgeschlossen sein, die erforderlich ist, um die Wiederanbindung der Anlage an das lokale Stromnetz zu beantragen.- Derzeit laufen Prüfungen der bestehenden Umwelt-, Wasser- und Betriebsgenehmigungen, um deren aktuellen Status und Compliance-Anforderungen zu ermitteln und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig vor der geplanten Inbetriebnahme Anfang 2022 auf dem neuesten Stand sind.- Diese Woche wird ein Team von Ingenieuren vor Ort sein, um eine detaillierte Überprüfung der aktuellen Anlagen und Geräte sowie des Merrill-Crowe-Systems durchzuführen.- Nächste Woche wird ein Schneckenbohrgerät vor Ort mobilisiert, um das Tailings-Becken zu beproben. Sechs Bestätigungsbohrungen und elf Infill-Bohrungen werden gemäß den Empfehlungen von Ausenco niedergebracht und analysiert. Das Material wird auch für zusätzliche metallurgische Testarbeiten gesammelt.Die untertägigen Kernbohrungen auf der Jabali-Konzession schreiten kontinuierlich voran.- Die Bohrung JAB-21-008 mit einem Azimut von 180° und einer Neigung von -30° wurde bis zu einer Endtiefe von 121,5 m niedergebracht.- Die Bohrung JAB-21-009 mit einem Azimut von 120° und einer Neigung von -30° wurde bis zu einer Endtiefe von 137 m niedergebracht.- Die Bohrung JAB-21-010 mit einem Azimut von 90° und einer Neigung von -30° ist im Gange und wird voraussichtlich bis zum 18. März bis zu einer geplanten Endtiefe von 120 m niedergebracht.Die Analyseergebnisse aus allen drei Bohrungen werden diese Woche nach Abschluss der aktuellen Bohrung an das Labor in Hermosillo geschickt. Angesichts des aktuellen Auftragsüberhangs im Labor wird die Durchführung der Analysen voraussichtlich 6-8 Wochen in Anspruch nehmen. Eine RC-Bohranlage für Bohrungen über Tage wird nächste Woche nach Jabali mobilisiert, um mit der Überprüfung des 450 m langen Korridors zwischen der Mine La Dura und den Abbaustätten Zaragoza im Süden zu beginnen.Cameron Tymstra, CEO der Tarachi, erklärte: Auf Magistral hat es bereits einen guten Start gegeben. Nachdem die Akquisition offiziell abgeschlossen wurde, haben wir mit den Arbeiten an der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung begonnen, und eine Bohrmannschaft wird in Kürze mobilisiert, um für die metallurgischen Arbeiten und die aktualisierte Ressourcenschätzung Probenmaterial aus dem Tailings-Becken zu entnehmen. Wir sind begeistert, dieses Projekt in Richtung Produktion voranzubringen, und erwarten, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung bis Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein wird. Ich freue mich auch, Cole McClay im Board begrüßen zu dürfen, und freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir Tarachi weiterentwickeln.Das Unternehmen hat im Rahmen des Aktienoptionsplans einem Officer (leitenden Angestellten) von Tarachi Aktienoptionen gewährt. Insgesamt wurden 167.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,30 Dollar gewährt und sie werden unverzüglich übertragen. Sie sind ab dem Datum der Gewährung über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und unterliegen den Richtlinien der der Canadian Securities Exchange. Tarachi Gold ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Entwicklung von Projekten in Mexiko konzentriert. Das Tarachi-Projekt des Unternehmens umfasst 3.708 Hektar stark höffige Mineralkonzessionen im Sierra Madre Gold Belt (Goldgürtel) in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe von Alamos Golds Mine Mulatos und Agnico Eagles Mine La India. Tarachi hat ebenfalls das Mühlen- and Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko erworben. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Tailings-Ressource (nicht NI 43-101-konform), die laut Schätzungen 1,3 Mio. Tonnen mit 2,11 g/t Au enthält. Das Unternehmen erwartet, das Projekt bis 2022 zur Produktion zu bringen.Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und ein Director des Unternehmens, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person und hat die wissenschaftliche und technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Cameron Tymstra, CEOE-Mail: cameron@tarachigold.comIn Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chBESONDERE ANMERKUNG HINSICHTLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren", glauben", schätzen", erwarten", Ziel", planen", prognostizieren", können", würden", könnten", planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen vorausblickende Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Durchführung der PEA; zukünftige Explorationsprogramme einschließlich der Prüfung der Elektroinstallationen und anderer Prüfungen, einer detaillierten Prüfung der aktuellen Anlage, der Geräte unf des Merrill-Crowe-Systems sowie der Mobilisierung eines Schneckenbohrgerätes und dem Niederbringen von Bohrungen; sowie Erhalt der Analyseergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, Wertsteigerung und Kapitalmarktprofil von Tarachi, zukünftiges Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Geschäft sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Erwartungen des Managements, Analysen und Meinungen, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen über den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; Kosten für Exploration und Entwicklung; die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten; Tarachis Fähigkeit sicher und effektiv zu arbeiten, und ihre Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Tarachi hat Annahmen und Schätzungen gemacht, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbautätigkeiten des Unternehmens in Mexiko; behördliche Verzögerungen, Verzögerungen bei Bewilligungen und Genehmigungen; Risiken in Bezug auf das Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens und externe Auftragnehmer; Risiken in Bezug auf Bodenschätze und Vorräte; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Fehlen eines ausreichenden Cashflows aus dem operativen Geschäft; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit der Vorräte und Ressourcen, metallurgischen Ausbringung sowie Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Besitzrechtansprüche, insbesondere um Besitzrechtansprüche an nicht erschlossenen Liegenschaften; Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu managen und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungstätigkeiten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Assets erfolgreich zu integrieren; den spekulativen Charakter der Exploration und Entwicklung, einschließlich des Risikos einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Vorräte; Volatilität an den Aktienmärkten; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Directors und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre der Gesellschaft; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren" in Tarachis Unternehmensanalyse identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!