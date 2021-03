Kitco-Umfrage: Bullische Stimmung in Gold wächst, Fokus bleibt auf Anleiherenditen

Die Stimmung am Goldmarkt verbessert sich weiterhin unter Analysten der Wall Street und Kleinanlegern der Main Street. Doch es gibt einige Sorgen, dass steigende Anleiherenditen Gold bei einem wichtigen Widerstand von 1.750 Dollar kurzfristig einschränken werden, so berichtet Kitco New s im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisumfrage.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten teil. Davon waren sechs (46%) Befragte der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere vier (31%) erwarten einen Goldpreisrückgang, während drei (23%) neutral blieben.Außerdem gaben auch 1.698 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 1.101 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 355 (21%) waren bearisch eingestellt, während 242 (14%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de