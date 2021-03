Dollar bleibt lebhaft; Renditen nahe höchstem Niveau seit einem Jahr

Der Goldpreis verzeichnete am Montagmorgen in Asien leichten Abwärtsdruck, während der Dollar lebhaft blieb und die Renditen der 10-Jahresstaatsanleihe nahe ihres höchsten Niveaus seit mehr als einem Jahr blieben, berichtet Investing.com In einem Artikel hob Fed-Vorsitzender Powell erneut hervor, dass man der Wirtschaft Hilfe anbieten würde "solange es nötig ist" und dass die Erholung aktuell noch nicht beendet sei. Er fügte hinzu, dass die USA "stärker und besser" aus der COVID-Krise hervorgehen würden, weil "wir das zuvor schon oft getan haben."Investoren sollten ein Auge auf dem Innovationsgipfel der BIZ haben, der im späteren Verlauf des Tages stattfinden soll. Unter anderem werden dort Powell, Christine Lagarde von der EZB und Andrew Bailey von der BoE sprechen.© Redaktion GoldSeiten.de