Das Tauziehen geht weiter: Gold soll Boden bilden

Der Goldpreis stieg und befindet sich auf dem besten Weg, die erste, wöchentliche und aufeinanderfolgende Preiszunahme seit Januar zu verzeichnen, während der Dollar zauderte und Investoren die Nachfrage nach dem Metall als eine Absicherung gegen Inflation bewerteten, berichtet Yahoo Finance "Das Tauziehen zwischen steigenden Anleiherenditen (die Gold belasten) und der Nervosität an den Aktienmärkten (die tendenziell Unterstützung bietet) geht weiter", so Eugen Weinberg, ein Analyst bei der Commerzbank. "Wir erwarten derzeit, dass Gold in den kommenden Wochen einen Boden bilden wird.""Selbst während die Renditen neue Hochs erreichen, verzeichnet Gold aufgrund kurzfristiger Positionierung keine neuen Tiefs", so Marcus Garvey von Macquarie Group Ltd. Längerfristig, so erklärt er, würde Gold weiterhin aufgrund steigender Renditen und sich verbessernder Beschäftigtenzahlen nach der Pandemie fallen.© Redaktion GoldSeiten.de