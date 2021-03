Silver Promotion Service: US-Silberschmuckverkäufe legten 2020 zu

Die Silberschmuckverkäufe stiegen 2020, was das zwölfte, aufeinanderfolgende Wachstumsjahr darstellt, so geht aus einer Studie von Silver Promotion Service (SPS) hervor. Etwa 42% der US-amerikanischen Schmuckverkäufer, die an der Studie teilnahmen, verzeichneten höhere Verkaufszahlen, wobei die Mehrheit Zunahmen zwischen 11% und 25% meldeten, berichtet Rapaport News . Basierend auf den Ergebnissen seien 20- bis 40-Jährige die Hauptkäufer gewesen.Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass die Silberverkäufe während der Festtage 2020 höher ausfielen als im Vorjahreszeitraum. Basierend auf Volumen machten die Silberschmuckverkäufe etwa 34% der allgemeinen Schmuckverkäufe im Jahr 2020 aus und 27% basierend auf dem Dollarwert."Silver Promotion Service ist erfreut, dass der Silberschmuck weiter an Wichtigkeit für amerikanische Schmuckverkäufer zunimmt... trotz der Herausforderungen der COVID-Pandemie", so SPS-Director Michael Barlerin. "Wir freuen uns außerdem über den robusten Optimismus gegenüber dem zukünftigen Wachstum der Silberschmuckbranche."© Redaktion GoldSeiten.de