Silberdiadem enthüllt Status begrabener Frau

Ein Silberdiadem sowie andere Schätze, die vor etwa 3.700 Jahren gemeinsam mit einer Frau begraben wurden, enthüllen ihren hohen Status, berichtet nature . Das Diadem, Armbänder sowie teurer Silberschmuck sollen die mysteriöse Frau laut Archäologen als eine mächtige Figur enthüllen, vielleicht sogar eine junge Königin.Roberto Risch von der Autonomous University of Barcelona in Spanien und seine Kollegen fanden das Grab der Frau nahe der archäologischen Ausgrabungsstätte La Almoloya im Südosten Spaniens. Die Grabstätte liege unter einem Komplex, den Experten als einen Palast identifiziert haben - der älteste, in Europa bekannte Palast des frühen Bronzezeitalters, das etwa von 2.200 bis 1.550 v. Chr. andauerte.Die Frau wurde neben einem männlichen Partner begraben, doch der Großteil der gefundenen Objekte solle zu ihr gehören. Gefunden wurden unter anderem ein Silberdiadem, Ohrringe sowie Töpfe mit Silberbeschichtung und Dolche mit Silberverzierungen.© Redaktion GoldSeiten.de