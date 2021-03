Revival Gold bohrt 5.000 m und beginnt mit technischen und umweltbezogenen Arbeiten

Toronto, 22. März 2021 - Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) meldet Details hinsichtlich des geplanten Feldprogramms 2021 des Unternehmens beim vormals produzierenden Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) im US-Bundesstaat Idaho.- 5.000 Meter an Explorations-, Ergänzungs- und technischen Bohrungen. Die Bohrungen beim hochgradigen Ziel Joss sollen im Mai beginnen. Ein zweites Bohrgerät wird voraussichtlich im Juni mit den Bohrungen beim Oxidziel Haidee beginnen.- Wood wurde damit beauftragt, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung unter Einbeziehung der Bohrungen aus den Jahren 2020 und 2021 zu erstellen, die im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden soll.- Das Lakefield Lab von SGS Canada Inc. wurde ausgewählt, um Säulenlaugung und andere metallurgische Testarbeiten unter der Leitung von Wood durchzuführen.- KC Harvey Environmental LLC wurde mit der Durchführung weiterer grundlegender Umweltstudien beauftragt, wobei das Teammitglied Opal Adams als Permitting Specialist des Unternehmens tätig ist.- Darüber hinaus führt Revival Gold Folgendes durch:- Durchführung einer detaillierten Bewertung der oxidierten, oberflächennahen Mineralisierung in historischen RC-Bohrlöchern im Zielgebiet Romans Trench, etwa drei Kilometer südöstlich des Zielgebiets Haidee. Die Bohrabschnitte beinhalteten 1,90 Gramm Gold pro Tonne auf 21 Metern und 1,95 Gramm Gold pro Tonne auf 18 Metern.- Bewertung potenzieller neuer Explorationsmöglichkeiten auf verwerfungsübergreifenden Strukturen mit laufenden Computermodellierungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz durch Mira Geoscience Ltd. sowie Feldkartierungen und -erkundungen.Nach der erfolgreichen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) im Vorjahr und den aufregenden hochgradigen Bohrergebnissen bei Joss wird der Schwerpunkt der Aktivitäten in diesem Jahr auf den Feldarbeiten des kritischen Pfads für die potenzielle Wiederaufnahme der Goldproduktion mittels Haufenlaugung über die bestehende Infrastruktur bei Beartrack-Arnett liegen. Unterdessen werden wir die Bohrungen fortsetzen, um auf der Qualität und Quantität des bereits beeindruckenden Mineralvorkommens des Projekts aufzubauen. Der Arbeitsplan von Revival Gold für 2021 wird die Grundlage einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung Anfang 2022, einer vorläufigen Machbarkeitsstudie sowie einer potenziellen Entscheidung Ende 2022 darstellen, um mit der ersten Phase der Wiederaufnahme der Goldproduktion bei Beartrack-Arnett fortzufahren, sagte President und CEO Hugh Agro.Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration des Unternehmens, und Rodney A. Copper, P.Eng., eine QP und Berater des Unternehmens, sind die vom Unternehmen benannten qualifizierten Personen (Qualified Persons) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für diese Pressemitteilung und haben deren wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt. Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf eine erste Phase der Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs zur Produktion von 72.000 Unzen Gold pro Jahr für eine Lebensdauer von zunächst sieben Jahren (nachhaltige Gesamtkosten von 1.057 Dollar pro Unze) durchgeführt. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen - aktuell 36,6 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,15 g/t, in denen 1,36 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,1 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold - im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und der Datenverifizierung zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Preliminary Economic Assessment of the Heap Leach Operation on the Beartrack Arnett Gold Project Lemhi County, Idaho, USA - NI 43-101 Technical Report, datiert mit 17. Dezember 2020.Revival Gold hat etwa 71,2 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 31. Dezember 2020 über einen Barmittelbestand von rund 9,1 Million CAD. 