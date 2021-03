David Madden: Gold sollte eigentlich höher sein

Der Goldpreis sank am Montag leicht, wobei eine Pause der Dollarrally nur wenig Erholung verschaffte, US-Aktien weiterhin zulegten und die Renditen der US-Staatsanleihen weiterhin nahe eines 1-Jahreshoch blieben, berichtet Yahoo Finance "Gold sollte höher sein, doch das ist es nicht - das deutet tatsächlich auf einen schwachen Markt hin, falls normale Korrelationen (wie ein schwächerer Dollar) nicht halten", erklärte David Madden, Analyst bei CMC Markets UK. Er fügte außerdem hinzu, dass Gold weiter fallen könnte, sollten Dollar und Renditen zunehmend an Fahrt aufnehmen."Trader möchten sehen, wie Gold sich über 1.750 Dollar hält, bevor neues Geld in diesen Trade fließt", meinte auch Bob Haberkorn von RJO Futures. Doch eine Federal Reserve, die die nächsten Jahre bei Niedrigzinsen bleiben wird, sollte zu "deutlich" höheren Gold- und Silberpreisen bis Ende 2021 führen, fuhr er fort.© Redaktion GoldSeiten.de