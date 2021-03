Asiatische Einkäufer erwerben zunehmend physisches Gold

Der Goldpreisrückgang auf ein nahezu 9-Monatstief zieht Einkäufer in Asien aus den Häusern, berichtet BNN Bloomberg . Nach einem eher schlappen Jahr der Nachfrage kaufen die Leute nun wieder mehr Edelmetalle. Die Nachfrage nach physischem Gold mag den Preisrückgang eindämmen, der die steigenden Anleiherenditen sowie Abflüsse von bulliongedeckten ETFs nach unten drückte.Wenn Finanzinvestoren nicht kaufen, "wird der physische Markt zunehmend wichtig für die Bodenbildung der Preise," erklärte Suki Cooper von Standard Chartered Bank. "Der Goldpreisboden sieht langsam gut gepolstert aus." Schmuckverkäufer in Indien erwarten, dass das Momentum bis etwa Mai halten wird.Kumar Jain, Besitzer eines Schmuckladens in Mumbai, erwartet, dass sich seine Verkäufe im Zeitraum von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln werden und ist auch für das kommende Quartal optimistisch. "Wir haben im vergangenen Monat die beste Nachfrage verzeichnet, seit der Virus im März letzten Jahres ausgebrochen ist, da die Kunden auf die Straßen gingen, um für Hochzeiten zu kaufen; in dem Denken, die Preise werden weiterhin steigen."© Redaktion GoldSeiten.de