SocGen: Goldpreis wird nicht allzu schnell wieder steigen

Investoren sollten sich an den derzeitigen Goldpreis gewöhnen, so scheint es laut einer Bank. In der aktuellsten Prognose erwarten die Rohstoffanalysten bei Societe Generale bis Q4 2021 einen Goldpreis von etwa 1.675 Dollar je Unze, berichtet Kitco News . Die Analysten fügten an, dass wirtschaftliche Erholung und effektive Impfstoffverteilung eine Belastung für den Goldpreis darstellen könnten."Gold wird 2021 sehr anders erleben als 2020, als die ETF-Flüsse bereits in den ersten neun Monaten des Jahres erstaunlich ausfielen", so die Analysten. "ETF-Flüsse haben sich 2021 bisher um etwa 112 Tonnen umgekehrt und der Preis ist um etwa 200 Dollar zurückgegangen, also haben die Flüsse auf dem Abweg einen größeren Effekt auf die Preise als auf dem Aufweg."Wichtig für Gold blieben weiterhin Zinsen und Anleiherenditen. Die Volkswirtschaftler der Bank würden die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe für das vierte Quartal bei 2% erwarten. Des Weiteren sieht SocGen eine Wahrscheinlichkeit von 28%, dass der Goldpreis das Jahr bei etwa 1.525 Dollar je Unze beenden wird.© Redaktion GoldSeiten.de