Fabled meldet den Beginn des Handels an der OTCQB

Vancouver, British Columbia, 23. März 2021 – Fabled Silver Gold Corp. ("Fabled" oder das "Unternehmen") (TSXV: FCO; OTCPK: FBSGF und FSE: 7NQ) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 22. März 2021 die OTC Pink Sheets ("OTCPK") verlassen und den Handel am OTCQB Venture Marktplatz ("OTCQB") unter dem Symbol "FBSGF" aufgenommen hat.Peter Hawley, CEO und Präsident, sagte: "Der Handel am OTCQB wird das Unternehmen einem viel breiteren Kreis von US-Investoren zugänglich machen und unser Ziel unterstützen, die Liquidität und den Bekanntheitsgrad in den USA zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, unser Projekt in Parral, Chihuahua, Mexiko, dieser neuen Gruppe von Investoren vorzustellen."Das Santa Maria Projekt befindet sich im bergbaufreundlichen Rechtsbereich von Parral, Mexiko, gelegen im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels, der mehr Silber als jedes andere Gebiet der Welt produziert hat.Der OTCQB Venture Markt ist der erste Marktplatz für Unternehmen im frühen Stadium und für sich entwickelnde US-amerikanische und internationale Unternehmen. Teilnehmende Unternehmen müssen in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand sein und einen jährlichen Verifizierungs- und Management-Zertifizierungsprozess durchlaufen.Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen.Das Unternehmen hat mit Golden Minerals Company (NYSE American und TSX: AUMN) eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa Maria Projekts getroffen, ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels befindet. Der Gürtel ist als eine bedeutende metallogene Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat.OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und globale Aktien. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbinden wir ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquidität und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Wir ermöglichen Anlegern den einfachen Handel über den Broker ihrer Wahl und befähigen Unternehmen, die Qualität der für Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern.Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com. OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte ATSs, die von OTC Link LLC, Mitglied FINRA/SIPC, betrieben werden.Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.Telefon: (819) 316-0919E-Mail: peter@fabledfco.comE-Mail: kayla@fabledfco.comDeutsche Anleger:M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)Telefon.: 03641 / 597471E-Mail: info@metals-consult.comWeder die TSX Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Service-Dienstleister (wie diese nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert sind) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.