Renditen & 3 Billionen Infrastrukturprogramm?

Zum Wochenauftakt gaben die Renditen in den USA nach. Die 10-jährigen Staatsanleihen lagen gestern Abend bei 1,684% und die 30-jährigen bei 2,383%:Laut Presseberichten will US-Präsident Biden nach dem 1,9 Billionen USD Hilfsprogramm ein Infrastruktur-Programm im Bereich von 3 Billionen USD auflegen. Gefördert soll damit der Bau von Straßen und Brücken werden, sowie Investitionen in "saubere Energie" und Bildung. Dies könnte der nächste Treiber für die Rohstoffe werden.Die Verschuldung der USA liegt offiziell bei 28 Billionen USD. Allein dieses weitere Programm würde die Verschuldung über die runde Marke von 30 Billionen USD bringen und in kürzester Zeit um über 10% steigen lassen.Seit dem Jahr 2000 hat sich die Verschuldung der USA von unter 6 Billionen USD auf nun 28 Billionen USD nahezu verfünffacht, während die Wirtschaftsleistung (GDP) im Vergleichszeitraum nur von rund 10 auf 21 Billionen verdoppelt hat.Anders ausgedrückt haben sich die Amerikaner mit der Steigerung der Verschuldung um 22 Billionen USD ein Wirtschaftswachstum von 11 Billionen USD "erkauft".Würden wir die Gelddruckerei der US-Notenbank FED noch mit einkalkulieren, würde die "Erfolgsbilanz" noch schlimmer aussehen.Gibt der Staat also 1 USD aus, kommen im Bestfall 50 Cent Wirtschaftswachstum zustande.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport