Powell: Inflation wird weiterhin unter Kontrolle bleiben

Gold verzeichnete am Mittwochmorgen in Asien etwas Aufwind, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell Investoren und Kongress versicherte, die Inflation würde weiterhin unter Kontrolle bleiben, berichtet Investing.com Die US-Staatsanleiherenditen fielen, nachdem Powell dem Kongress am Dienstag erzählte, er würde erwarten, dass die Inflation im Verlaufe des Jahres steigen werde, sie jedoch "weder besonders hoch noch beständig" sein werde.Die Fed werde "resolute Geduld" dabei zeigen, ihre Beschäftigungs- und Inflationsziele zu erreichen, bevor die Unterstützung für die Wirtschaft, die sich noch immer von der Pandemie erholt, zurückgezogen wird. Finanzministerin Yellen warnte, dass die US-Wirtschaft weiterhin Risiko ausgesetzt sei, als sie Fragen über mögliche Pläne für die Infrastruktur und Steuererhöhungen beantwortete.© Redaktion GoldSeiten.de