CPM Group: Milder Goldmarkt für 2021 zu erwarten

Wir sollten nicht erwarten, dass sich der Goldmarktboom von 2020 dieses Jahr wiederholen wird, so heißt es laut Recherchen von CPM Group. "Dieses Jahr sollen die Preiszunahmen milder ausfallen als im letzten Jahr", so der Bericht laut Forbes . CPM nimmt an, dass sich die weltweite Investmentnachfrage letztes Jahr auf 44,5 Millionen Unzen Gold belief, sie dieses Jahr jedoch auf 42,8 Millionen Unzen fallen soll.Investmentnachfrage ist wichtig für hohe und steigende Preise. Die Nachfrage nach Goldschmuck entwickelt sich tendenziell invers zum Preis. Die wahrscheinlich hohe Investmentnachfrage soll also wahrscheinlich unterstützend für den Goldpreis sein."Letztes Jahr jagten die Investoren den Goldpreis nach oben, als sie hohe Mengen Gold ansammelten. Dieses Jahr wird erwartet, dass sie Gold kaufen, jedoch darauf warten, bis der Preis schwächelt, bevor sie zu großen Käufern werden", heißt es im Bericht. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass Gold Probleme dabei haben wird, eine scharfe Rally vorzubereiten.