Goldman Sachs: Rohstoffrallye mit viel Luft nach oben

Wie Kitco berichtet, rechnet Goldman Sachs damit, dass der Rohstoffsektor in diesem Jahr einen wahren Höhenflug erleben wird. Laut einem Research-Bericht des Investmentbankingriesen, bleibt der Sektor auch in Zukunft ein großartiges Investment, da die Preise weiter steigen werden – den Angaben zufolge um 15,5% in den nächsten 12 Monaten.Goldman zufolge haben zuletzt besonders Kupfer, Öl und Palladium eine hervorragende Entwicklung gezeigt, und es gebe weiterhin Luft nach oben. Rohstoffe seien die Anlageklasse mit der mit Abstand besten Performance. Der Sektor profitiere vom "Reflation-Trade", der Vermögenswerte umfasst, von denen erwartet wird, dass sie gut abschneiden, wenn das Wirtschaftswachstum wieder anzieht."Dies ist der Beginn eines neuen strukturellen Bullenmarktes", erklären die Rohstoffanalysten unter der Leitung von Jeffrey Currie. Weiterhin heißt es: "Außerdem sind Rohstoffe das entscheidende Bindeglied zwischen wachsender Nachfrage, einem schwächeren Dollar und Inflation, weshalb sie statistisch gesehen die beste Absicherung gegen Inflation sind."© Redaktion GoldSeiten.de