Sovereign Metals: Sprott hat erneut aufgestockt

Bei Sovereign Metals hat Sprott erneut für seine Fonds aufgestockt. Wie heute gemeldet wurde ( Link ), hat Sprott bis zum 26.02.2021 nochmals 5,553 Millionen Aktien an Sovereign Metals Ltd. erworben.Per Ende Februar lag der Anteil somit bereits bei 8,77% bzw. bei 34,579 Millionen Aktien:Die Fondsmanager von Sprott kaufen seit Monaten stetig weiter Aktien von Sovereign Metals im Markt.Bis Ende Februar waren es nochmals über 5,55 Millionen Aktien, die man sich "gesichert" hat. Bislang gibt es kein Anzeichen dafür, dass man mit den Käufen schon fertig ist.Rutil ist ein Rohstoff, der in einem sehr großen Markt (Pigmentindustrie) nicht mehr wegzudenken ist, der dem normalen Anleger aber meist nichts sagt.Nur so hatten wir auch die Möglichkeit, auf noch sehr günstigem Niveau Aktien von Sovereign einzukaufen, da Rutil eben nicht den Hype wie andere Rohstoffe erfahren hat.Was sich jedoch zuletzt auch klar in den Berichten der Produzenten zeigt ist, dass sich die Nachfrage nach Titanium-Dioxid bzw. Rutil als sehr robust erweist und die Preise in der Corona-Panik kaum nachgegeben haben. Es ist ein Milliardenmarkt, der seit vielen Jahren ein solides YoY-Wachstum vorweist.Zudem wird das Thema "natürliches Rutil" ein Zukunftsthema sein, das sehr stark in die ESG-Thematik hineinspielt. Titanium-Dioxid kann auch über einen künstlichen Prozess hergestellt werden oder aber über die Aufbereitung von Ilmenit, das aber deutlich weniger TiO2 enthält und somit entsprechend mehr Energie verschlingt.