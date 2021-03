Kann die Regierung Gold konfiszieren? - E.B. Tucker

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit E.B. Tucker über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und seine Aussichten für Gold.Laut dem Autor des Buches "Why Gold, Why Now" könnten die Regierungen in Zukunft Maßnahmen ergreifen, die einer Konfiszierung von Gold gleichkommen. Möglichkeiten existieren laut Tucker bereits. Demnach müsse man sich von dem Gedanken verabschieden, die Regierung würde kommen und jedermanns Haus durchsuchen. Dieses Vorgehen sei gar nicht notwendig. Man müsse lediglich die Möglichkeit, Gold legal zu handeln, ausräumen. Auch spricht er von einer möglichen horrenden Verbrauchssteuer.Tucker geht zudem auf das Konzept der digitalen Währung "FedCoin" ein, sowie welche Einschränkungen der persönlichen Freiheit diese mit sich bringen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de